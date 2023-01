Budaj: Budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV sa zrýchli

Bratislava 9. januára (TASR) - Súčasná vláda presadzuje intenzívnejšiu a adresnejšiu pomoc v budovaní vodárenskej infraštruktúry, predovšetkým kanalizácií a vodovodov pre menšie obce. V rozhovore pre TASR to povedal dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) s tým, že vďaka vypracovaným zmenám sa zrýchli budovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ČOV).



Zmenou legislatívy podľa Budaja presadili jednoduchšie a transparentnejšie podávanie žiadostí na poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu. "Výsledkom bude jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácie, respektíve úveru žiadateľom. Dotácie pôjdu predovšetkým na dokončenie už začatých stavieb, aby sa zabezpečila funkčnosť celej vodárenskej siete vrátane čistenia odpadových vôd," spresnil šéf envirorezortu.



Podľa plánu rozvoja verejných vodovodov na roky 2021 až 2027 by sa mala prednostne realizovať výstavba verejných vodovodov v obciach, kde sú obyvatelia zásobovaní pitnou vodou z domových studní, v ktorých kvalita vody nevyhovuje požiadavkám vyhlášky ministerstva zdravotníctva.



"V najbližšom období by mali byť realizované stavby verejných vodovodov súbežne v jednej ryhe so stavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov, na ktoré sa vzťahujú záväzky SR voči Európskej únii," skonštatoval Budaj.



Dlhodobou prioritou je podľa jeho slov tiež zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných vyhovujúcou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov, najmä v tých okresoch, ktoré v súčasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úroveň. Napríklad v Prešovskom a Košickom kraji a južných okresoch Banskobystrického kraja.



Každoročne sa podľa ministra vyčlení 50 miliónov eur na dobudovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v rámci Environmentálneho fondu. Envirofond do začiatku decembra 2022 podporil výstavbu vodovodnej infraštruktúry, v rámci dvoch výziev, v celkovej sume viac ako 46,6 milióna eur. Schválených bolo 53 žiadostí o dotáciu.