Budaj: Vyhláseniu prírodnej rezervácie Vihorlatský prales nič nebráni

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ukončilo prípravu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Návrh na jej vyhlásenie chce šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) predložiť na augustovom rokovaní vlády. MŽP o tom informuje na webovej stránke.



Ministerstvo dosiahlo v marci tohto roka dohodu so spoločnosťou Bestry, ktorá vlastní lesné pozemky, 353,3 hektára, v jadrovej časti rezervácie. Spoločnosť podľa MŽP súhlasila so zámenou za iné lesné pozemky vo vlastníctve štátu. Envirorezort následne inicioval, aby správcovia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu vytypovali pozemky vhodné na zámenu.



Na základe toho MŽP odoslalo žiadosť o zámenu pozemkov na ministerstvo pôdohospodárstva. To by malo podľa zákona zabezpečiť právne kroky k zámene pozemkov, hovorí envirorezort.



Pätnásteho júna Budaj pozval ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO) na rokovanie. Zaznelo tam uistenie, že do desiatich dní rezort pôdohospodárstva dorieši zámenu lesných pozemkov.



"Minister životného prostredia nepochybuje o tom, že potrebné administratívno-právne kroky, aby mohlo dôjsť k vyhláseniu prírodnej rezervácie Vihorlatský prales, ministerstvo pôdohospodárstva uskutoční, a to čo v najkratšom termíne," uvádza envirorezort.



Budaj je presvedčený, že vyhláseniu prírodnej rezervácie Vihorlatský prales nič nebráni. "Ján Mičovský je priaznivcom ochrany starých bukových lesov a pralesov Karpát a ak ho niečo brzdilo v konaní, tak to mohli byť iba formálne prekážky," povedal Budaj.



Minulé vedenie envirorezortu chcelo vyhlásiť prírodnú rezerváciu Vihorlatský prales, ktorého súčasťou by bola zmena stupňa ochrany Morského oka z piateho na štvrtý stupeň. Proti tomu sa postavilo Lesoochranárske zoskupenie VLK. To vyzvalo na podpísanie hromadnej pripomienky k medzirezortnému pripomienkovému konaniu, ktorú podporilo vyše 70.000 signatárov. Požadovali, aby jazero Morské oko aj jeho okolie bolo v rezervácii Vihorlatský prales zaradené do najvyššieho stupňa ochrany. Budaj upravil návrh tak, že Morské oko má byť územím s najvyšším stupňom ochrany.



MŽP pripomína, že prírodná rezervácia Vihorlatský prales pokrýva lokalitu starých bukových lesov a pralesov, ktoré sú vyhlásené UNESCO-m za lokalitu svetového prírodného dedičstva.