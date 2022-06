Budaj chce s Kollárom hovoriť o medveďoch, predseda parlamentu to víta

Bratislava 16. júna (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) sa chce stretnúť s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), aby spoločne vyriešili problém medveďov. Napísal mu aj list. Kollár víta podanú ruku šéfa envirorezortu. "Je to vážna vec a som rád, že si to uvedomuje aj minister," povedal pre TASR.



Kollár chce problém s medveďmi riešiť ich reguláciou. Mohol by to podľa neho robiť štát a nemusel by sa robiť odstrel prostredníctvom povoleniek. "Ja nepotrebujem podporovať poľovníctvo alebo strieľanie medveďov zo zábavy. Musíme regulovať stav, počty medveďa. Regulácia každý rok," skonštatoval šéf parlamentu.



Budaj nechcel komentovať odkazy Kollára o tom, že by ho nepodporil pri prípadnom odvolávaní. Kollár tiež uviedol, že Budaj nesie politickú zodpovednosť za stav s medveďmi. "Ja dodržiavam zákony. Ak to je negatívna politická zodpovednosť, rád ho presvedčím o tom, že nekonáme nič, čo by sme zanedbali alebo že sme nič nezanedbali," reagoval minister.



Ak Kollár vidí problém v tom, že sa na odstrel medveďov nevydávajú povolenky, zajtra ich začne ministerstvo vydávať, tvrdí Budaj. Zároveň však v tejto súvislosti poukázal, že slovenské súdy by ich zrušili. Urobili tak aj za pôsobenia ministra Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). "Všetci vedia, že je to nelegálne," podotkol šéf envirorezortu.