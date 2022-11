Budaj: Klimatická dohoda prijatá na COP27 mala byť ambicióznejšia

Bratislava 20. novembra (TASR) - Klimatická dohoda, ktorú prijali krajiny na samite OSN COP27 mohla a mala byť ambicióznejšia. Myslí si to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). TASR o tom informovalo tlačové oddelenie rezortu.



"Rokovanie Klimatického summitu OSN (COP27) v egyptskom Šarm aš-Šajchu sa po dvoch týždňoch skončilo prijatím záverov, ktoré však nemožno vzhľadom na malú ambicióznosť v boji proti zmene klímy hodnotiť úplne pozitívne," skonštatoval Budaj.



Podotkol, že devastačné účinky globálneho otepľovania pozorujeme v rôznych častiach sveta každý deň. "Svet sa dnes len v malom priblížil k realizácii záväzku zabrániť prekročeniu globálneho otepľovania o viac ako 1,5 stupňa Celzia," uviedol. Očakávania Slovenska aj Európskej únie boli podľa neho väčšie, najmä v oblasti využívania všetkých fosílnych palív, nie len uhlia. "Budeme však naďalej pracovať s touto dohodou, ako základom pre naše ďalšie úsilie," doplnil Budaj.



V téme strát a škôd spôsobených zmenou klímy došlo podľa ministra zo strany EÚ v záujme kompromisu k výraznému ústupku. "Skupina ambicióznych štátov a spolu s ňou aj EÚ súhlasila so zriadením nového fondu, avšak očakávala sa väčšia ochota všetkých štátov, predovšetkým najväčších znečisťovateľov, najmä v podobe posilnenia záväzkov pri redukciách emisií skleníkových plynov," priblížil.



Dodal, že sa to nepremietlo do finálnych záverov, čo slovenská delegácia zložená z expertov envirorezortu hodnotí ako jednoznačné sklamanie. "Opačné hodnotenie možno očakávať od rozvojových krajín vzhľadom na súhlas so zriadením fondu pri téme strát a škôd, avšak len za cenu významných ústupkov zo strany rozvinutých krajín," poznamenal Budaj.