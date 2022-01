Budaj: Kritériom nového COVID automatu má byť preplnenosť nemocníc

Bratislava 9. januára (TASR) – Vláda bude budúci týždeň v stredu (12. 1.) dosť zásadne rokovať o COVID automate, povedal v nedeľnej diskusnej relácii Televízie Markíza Na telo minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Poznamenal, že kritériom nového COVID automatu bude preplnenosť nemocníc.



"Omikron zvýši počty chorých, ale nebude zvyšovať natoľko počty zomierajúcich ani zahltenie nemocníc," povedal Budaj. Nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini poznamenal, že krajina má byť zásobená dostatočným počtom liečiv na ochorenie COVID-19, ktoré zmierňujú prípadný ťažký priebeh ochorenia, a ľudia by tak nemuseli končiť v nemocniciach.



"Od zajtra sú otvorené školy, začne byť pre zaočkovaných alebo prekonaných otvorený svet. Pre týchto ľudí sa de facto vlna pandémie bude končiť," vyhlásil Budaj. Variant omikron sa podľa neho ešte ukáže a vláda musí byť pripravená pružne reagovať. Podľa Pellegriniho sa má začať zaoberať aj tým, ako budú žiť ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa očkovať nechcú.



Diskutujúci sa dotkli aj témy obrannej zmluvy medzi Slovenskom a USA. Budaj ju označil za výhodnú s tým, že Slovensko sa vďaka tomu stane ešte pevnejšou súčasťou obranného systému NATO. Ide podľa neho o verejný záujem. "Hlas-SD zmluvu v takomto znení nepodporí," uviedol Pellegrini.



Minister životného prostredia tvrdí, že Rusko predstavuje v súčasnosti rizikovú krajinu a generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ide podľa neho stretnúť s ľuďmi, ktorí sú na sankčnom zozname. Pellegrini poznamenal, že Žilinka ide na oslavy 300. výročia generálnej prokuratúry do Ruska, nie na oslavy konkrétnej osoby. "Ja si myslím, že robíme z toho väčšiu vedu, ako je," povedal. Ak bude vláda chcieť odvolať generálneho prokurátora, Pellegrini to bude považovať za politizáciu. Žilinka si podľa neho robí svoju prácu veľmi dobre.



Predseda Hlasu-SD povedal, že budú žiadať prezidentku, aby zmluvu o obrannej spolupráci medzi SR a USA dala na Ústavný súd. "Ukazuje sa, že budeme mať ďalšiu petičnú akciu o predčasných voľbách, kam sa vloží otázka aj o vojenských základniach," povedal Pellegrini s tým, že ak budú v tomto referende aj otázky o základniach, tak navrhuje, aby sa tam pripojili i sociálne otázky. Tvrdí, že by mohlo ísť napríklad o to, aby vláda mohla zmraziť alebo vyhlásiť moratórium na rast cien pre domácnosti v krízovej situácii.



Obidvaja diskutujúci si nemyslia, že by hnutie Sme rodina odišlo z vládnej koalície. Budaj si myslí, že Zuzana Čaputová ohlási svoju opätovnú kandidatúru na funkciu prezidentky SR. "Neviem, či to urobí už tento rok," povedal Pellegrini. Zároveň sa obaja zhodli, že líder Smeru-SD Robert Fico nebude kandidovať za prezidenta.