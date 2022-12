Budaj: Bioodpadu sa oproti roku 2020 vyzbieralo dvojnásobne viac

Bratislava 29. decembra (TASR) - Množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu sa oproti roku 2020 zvýšilo desaťnásobne. Pred dvoma rokmi sa z domácností vyzbieralo 2579 ton bioodpadu, v roku 2021 to bolo 25.503 ton. V rozhovore pre TASR to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Envirorezort očakáva, že za rok 2022 sa množstvo kuchynského odpadu z domácností opäť zvýši.



"Z údajov je zrejmé, že v roku 2021, oproti roku 2020, množstvo kuchynského odpadu výrazne stúplo. Stúpajúci trend zapríčinilo najmä zrušenie výnimky z triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, pretože najmä v roku 2021 si mestá svoje systémy zberu upravovali v zmysle požiadaviek legislatívy," skonštatoval Budaj.



Analýzy ukazujú, že množstvo bioodpadu z kuchyne je v zmesovom odpade na úrovni 39 percent. To podľa šéfa envirorezortu znamená, že potenciál zvyšovania množstva triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností je vysoký. "Dôsledným triedením bioodpadu od komunálneho odpadu získavame surovinu na ďalšie zhodnotenie a výrobu kvalitného hnojiva," podotkol minister.