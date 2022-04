Budaj: Musíme dopredu posúvať tému znižovania energetickej náročnosti

Bratislava 4. apríla (TASR) – Témou, o ktorej je potrebné sa rozprávať, je nielen plán a možnosti, ako sa zbaviť závislosti na monopolných dodávkach energií, z ktorých je financovaná vojna, ale aj akcelerovanie témy znižovania energetickej náročnosti na Slovensku. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) to uviedol v súvislosti s pondelkovou konferenciou Energeticky nezávislé Slovensko, ktorá v diskusných paneloch rozoberá témy energetickej bezpečnosti, obnoviteľných zdrojov energie i jadrovej energetiky.



"Naše záväzky a ciele, smerujúce k boju s klimatickou krízou, sa neskončili ani pandémiou COVID-19, ani vojnou na Ukrajine, preto nie je možné vypustiť úlohy, ktoré sme si predsavzali,“ upozornil šéf envirorezortu.



V oblasti zníženia rizika energetickej chudoby pripomenul, že dobre rozbehnuté projekty, cielené na diverzifikáciu energetických zdrojov, neboli na Slovensku v minulosti dokončené. Spomenul napríklad nedotiahnutý projekt využitia tzv. ľahkej ropy, ale aj projekty, ktorých cieľom bolo znižovať energetickú náročnosť priemyslu.







Minister si myslí, že v súčasnej situácii musí mať Slovensko jasný krízový plán, ak by prišlo k neočakávanému zastaveniu dodávok ruského plynu a ropy, ale aj plán postupného znižovania závislosti na monopolných dodávkach, ktoré sú navyše predmetom vyhrážok a nátlaku. Zdôrazňuje pritom význam európskej dohody a spoločného postupu pri získavaní energetických zdrojov.



"Zástupca Európskej komisie nám tu predstavil celkom presný plán, ako chce komisia do konca septembra zabezpečiť, aby členské štáty mohli naplniť zásobníky na dohodnuté percento a mohli garantovať energetickú bezpečnosť pre svojich občanov,“ upozornil Budaj.







Na stálej konferencii Energeticky nezávislé Slovensko sa okrem expertov v jednotlivých oblastiach vyjadrili aj členovia predchádzajúcich slovenských vlád, bývalá premiérka Iveta Radičová či vicepremiér Ivan Mikloš. Konferencia pokračuje popoludní diskusnými panelmi.