Budaj: Na Zelenej linke bude možné nahlasovať týranie zvierat

Na snímke spoluzakladateľka iniciatívy Zvierací ombudsman Zuzana Stanová počas tlačovej konferencie Ministerstva životného prostredia SR 26. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. augusta (TASR) - Na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR bude možné nahlasovať týranie zvierat. Spolupracovať na tom bude s iniciatívou Zvierací ombudsman. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. Poslankyňa Národnej rady SR Monika Kozelová (OĽANO) uviedla, že pripravujú zákon o ochrane zvierat.Spolupráca Zvieracieho ombudsmana so Zelenou linkou prebieha od minulého roka. V najbližších dňoch sa linka iniciatívy, na ktorej sa prijímali podnety k týraniu zvierat, zlúči so Zelenou linkou.poznamenala Stanová.uviedla líderka Zelenej linky Adriana Veselá.Budaj poukázal, že ochrana zvierat je rozštiepená medzi envirorezort a ministerstvo pôdohospodárstva. Na MŽP sa riešia chránené zvieratá, pod agrorezort patria bežné a domáce zvieratá. Delenie zvierat by sa podľa Budaja mohlo prekonať práve pripravovaným zákonom o ochrane zvierat.Kontrolu týraných zvierat robí Štátna veterinárna a potravinová správa, ktorá je podľa Kozelovej finančne a personálne poddimenzovaná. Kontroly týraných zvierat by mohli vykonávať štátni veterinári na základe zmluvy so štátom, navrhuje Kozelová. Pokračuje, že v rámci pripravovaného zákona by sa mali v prípadoch týraných zvierat rozviazať ruky aj enviropolícii.Zelená linka je k dispozícii od 8.00 h do 16.00 h na telefónnom čísle či mailovej adrese, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ministerstva. Prostredníctvom linky je možné anonymne ohlásiť porušovanie zákonov, ktoré majú chrániť životné prostredie.