Budaj: Nový zákon o EIA má zjednodušiť a urýchliť konania

Bratislava 5. januára (TASR) - Pripravovaný nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) má zjednodušiť a urýchliť jednotlivé povoľujúce konania. V rozhovore pre TASR to povedal dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj s tým, že príprava návrhu tohto zákona je zložitý legislatívny proces.



Slovensko podľa Budaja potrebuje moderný transparentný zákon, ktorý nemôže okresať právo verejnosti aktívne vstupovať do konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. "Je potrebné brať ohľad na medzinárodné záväzky, znenie smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a najmä na predpokladané vplyvy projektov na životné prostredie a chránené územia," vyhlásil.



Povinnosťou je podľa neho nastaviť pravidlá tak, aby sa ochránilo toto právo občanov. Výzvou pri príprave návrhu zákona o EIA je, ako tvrdí, jeho skĺbenie so stavebným zákonom a zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.



"Iba správne fungujúca súhra týchto zákonov pomôže Slovensku zdynamizovať regulačné a povoľovacie procesy. A zároveň pomôže aj v boji s klimatickou krízou a zabezpečí dostatočnú ochranu prírode," podotkol minister. Efektívny povoľovací proces vyžaduje podľa jeho slov aj snaha o úspešné čerpanie finančných zdrojov z európskych fondov a tiež z Plánu obnovy a odolnosti SR.