Budaj odpovedal Trnavej Hore na žiadosť o stopku vodnej elektrárni

Trnavá Hora 25. novembra (TASR) – Obec Trnavá Hora dostala odpoveď od ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) na svoju žiadosť o vypustenie rezervácie priestoru pre výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE) Jalná na rieke Hron z vládnych dokumentov. Ako na webovej stránke obce napísal starosta Pavel Kravec, reakcia envirorezortu dáva nádej na definitívnu stopku MVE.



Podľa starostu Budaj odpoveďou potvrdil svoje proekologické postoje, obec zverejnila aj jej citáciu. „Ministerstvo životného prostredia vzhľadom na programové vyhlásenie vlády navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil dostatok pitnej vody. Zároveň sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne,“ napísal Budaj.



Poslanci obce Trnavá Hora ešte na septembrovom zasadnutí schválili odoslanie oficiálnej žiadosti envirorezortu týkajúcej sa vyradenia rezervácie priestoru pre výstavbu MVE Jalná na rieke Hron z dokumentu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu (HEP) vodných tokov SR do roku 2030. Starosta tvrdí, že MVE prakticky vzniknúť nemôže, napriek tomu chce obec dosiahnuť jej vypustenie z oficiálnych vládnych dokumentov.



„Obecné zastupiteľstvo v roku 2018 schválilo zmenu územného plánu, v ktorom nepočíta s výstavbou vodnej elektrárne,“ uviedol Kravec s tým, že aby k realizácii projektu došlo, museli by poslanci opäť meniť územný plán. Dodal tiež, že v lokalite, kde mala MVE Jalná vzniknúť, sa nachádza mokraď s veľkým množstvom druhov rastlín a živočíchov národného aj európskeho významu. Na základe toho envirorezort v minulosti neudelil investorovi výnimku a súhlas na zmenu mokrade. Dokument Aktualizácia koncepcie HEP vodných zdrojov SR do roku 2030 schválila vláda v roku 2017, následne aktivisti na ňu aj ministerstvo životného prostredia podali žalobu.