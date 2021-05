Pozvanie mladých na očkovanie bol podľa Budaja nechcený omyl

Bratislava 2. mája (TASR) – Pozvanie mladých ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bol nechcený omyl, ktorý sa hneď napravil. Je to bezvýznamné. V relácii O päť minút 12 v RTVS to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Opozícia podľa neho robí pri tejto téme "z komára somára".



"Išlo len o niekoľko mladých. Nikomu zo starších neubudlo zo šancí sa dať zaočkovať," povedal minister. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) v relácii uviedol, že táto situácia potvrdila pokračovanie nesystémového prístupu vlády. "Taktiež sa potvrdilo, že kto rozhoduje, je Igor Matovič," povedal Blanár s tým, že až na základe Matovičovho statusu sa očkovanie mladých zastavilo. Čakáreň na termín očkovania a súvisiaci systém označil podpredseda parlamentu za nie dobre nastavený.



Budaj s Blanárom diskutovali aj o ruskej vakcíne Sputnik V. Minister skonštatoval, že sa momentálne skúmajú vzorky v Budapešti a v Moskve. "Keď budú stanoviská, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) bude konať," povedal. Odmieta postup, aby bola ľuďom podávaná akákoľvek nepretestovaná vakcína. Budaj deklaruje, že v najbližších týždňoch bude na Slovensku dostatočné množstvo schválených vakcín.



Blanár vníma okolnosti okolo Sputnika V ako škandál. "Išlo o netransparentný a nekompetentný obchod," tvrdí s tým, že ide o "babráckosť", na ktorú doplácajú ľudia. Šéf envirorezortu na margo zverejnenej zmluvy s ruskou stranou na nákup vakcíny reagoval, že ju môžu skúmať odborníci alebo zdravotnícky parlamentný výbor. Ako tvrdí, sám je zvedavý, aké výhody či nevýhody v kontrakte sú. Vyjadril však v tejto veci dôveru exministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO). Zároveň upozornil, že nie je s čím porovnávať, keďže zmluvy na nákup iných vakcín nie sú zverejnené.



Podpredseda NR SR odmieta ďalšie predĺženie núdzového stavu a avizuje, že ho Smer-SD nepodporí. Vláda podľa neho núdzový stav využíva na to, aby ľudí držala pod kontrolou. Kabinet sa, ako tvrdí, bojí protestov a vzbury. Žiada, aby koalícia predložila predĺženie núdzového stavu do parlamentu teraz a nie až na konci lehoty. Myslí si, že vláda sa obáva, že jej v parlamente predĺženie neprejde, keďže ho odmieta aj jedna z koaličných strán.



Núdzový stav je podľa Budaja ešte potrebný napríklad aj preto, aby boli možné obmedzenia a kontroly na hraniciach. Verí však, že pandemická situácia sa bude na Slovensku zlepšovať natoľko, že už nebude potrebné jeho ďalšie predĺženie.