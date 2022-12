Budaj: Pripravuje sa súťaž na likvidáciu nebezpečného odpadu z Chemka

Bratislava 28. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje súťaž na likvidáciu nebezpečného odpadu v kontajneroch z areálu bývalého podniku Chemko Strážske. Firma, ktorá tender vyhrá, zabezpečí jeho roztriedenie a likvidáciu. V rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



"K tomuto kroku MŽP pristúpi po ukončení prác zo strany ministerstva vnútra," podotkol šéf envirorezortu.



Gestorom odstraňovania sudov s nebezpečnými PCB látkami je rezort vnútra. Jeho záchranné zložky začali ešte v novembri 2021 s vyberaním sudov s toxickými PCB látkami z lokality "Ošipáreň". Sudy sa uložili do špeciálnych hermeticky uzavretých kontajnerov v Chemku Strážske.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako spoločnosť išla do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Skorodované sudy s týmto odpadom sa našli aj na susedných pozemkoch. Zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa nachádza aj v programovom vyhlásení vlády.



Ministerstvo vnútra začalo v prvej polovici septembra s odstraňovaním PCB látok.