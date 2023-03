Budaj sa bude o termíne simulovaných záplav rozprávať so šéfom VV

Bratislava 3. marca (TASR) - O tohtoročnom termíne simulovaných záplav v ramennej sústave Dunaja sa bude v pondelok (6. 3.) rozprávať dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj s riaditeľom Vodohospodárskej výstavby (VV) Vladimírom Kollárom. Informovalo o tom oddelenie komunikácie envirorezortu.



Minulý rok sa simulované záplavy začali 13. mája a trvali do 12. júna. Plynule nadväzovala letná záplava od 13. do 28. júna. "Dve simulované záplavy v minulom roku trvali spolu 41 dní, pričom sa sústava napúšťala v objeme 90 kubických metrov počas troch dní. Cieľom týchto opatrení je záchrana mokradí a lužného lesa v ramennej sústave Dunaja," uviedlo MŽP.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 kubických metrov za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 kubických metrov za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 kubických metrov za sekundu.