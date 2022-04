Budaj sa chce rozprávať s riaditeľom SHMÚ o financiách pre inštitúciu

Bratislava 5. apríla (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) sa chce rozprávať s riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu Martinom Benkom o tohtoročnom nepodpísanom kontrakte. Zároveň bude o financiách pre SHMÚ rokovať s rezortom financií. Pre TASR to uviedol šéf envirorezortu.



Kontrakt o poskytnutí financií podpisujú obe inštitúcie vždy koncom roka. Minulý rok sa tak neudialo. Budaj vraví, že dôvodom bol nevyrovnaný a nekrytý rozpočet. Nemohli tiež podľa neho podpísať kontrakt, v ktorom je o niekoľko stoviek tisíc eur viac, než má ministerstvo v rozpočte.



"Riaditeľa zavolám ešte v utorok, aby sme si vyjasnili, ktoré položky sú oprávnená náhrada za straty spôsobené covidom, ktoré sú rozvojové, ktoré sú naozaj nevyhnutné, a budeme sa snažiť to vyriešiť," skonštatoval minister.



Oprávnené požiadavky zo strany SHMÚ vidí Budaj v strate príjmov z leteckej dopravy, keďže sa pre pandémiu vlani z Bratislavy nelietalo. "Tieto náklady, ku ktorých strate došlo z dôvodu covidu, vláda rozhodla, že budú kompenzované, a verím, že budú," povedal šéf envireozortu. Ďalšími požiadavkami sú podľa neho financie na rozvoj techniky, jej obnovu a rozvoj celej inštitúcie. "Verím, že to sú dôvodné požiadavky. Žiaľ, žijeme dobu, keď sme vo veľkom deficite," podotkol.



SHMÚ nemá podpísaný kontrakt na tento rok s ministerstvom životného prostredia, potvrdil to hovorca inštitúcie Ivan Garčár s tým, že dostali zamietavé stanovisko o poskytnutí peňazí z rezortu financií. Podľa informácií TASR majú meteorológovia peniaze na svoju činnosť do júla. Ministerstvo financií pre TASR v tejto súvislosti uviedlo, že zabezpečenie financovania SHMÚ patrí plne do pôsobnosti kapitoly MŽP ako jeho zriaďovateľa.



Z minuloročného podpísaného kontraktu vyplýva, že SHMÚ zabezpečuje financiami stratégiu implementácie európskych smerníc pre oblasť vody a ovzdušia, vedu, výskum, výchovu a vzdelávanie, monitoring, informatiku a dokumentáciu, medzinárodné aktivity, reporting a medzinárodnú spoluprácu.