Budaj so svojím kenským kolegom hovoril o národných parkoch a plastoch

Bratislava 3. júna (TASR) - Boj s plastovým odpadom, národné parky a spolužitie ľudí s divými šelmami boli témy rozhovoru medzi ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) a jeho kenským náprotivkom Keriakom Tobikom. Budaj zároveň pozval estónskeho ministra životného prostredia Erkiho Savisaara na Slovensko. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Budaj je v týchto dňoch na medzinárodnej environmentálnej konferencii o udržateľnom rozvoji vo švédskom Štokholme.



Budaj informoval kenského kolegu o slovenskej reforme národných parkov. Zaujímal sa o manažment národných parkov v Keni a o nastavenie zvýhodnených podmienok pre obyvateľov v dotyku s divočinou. "Divoká príroda nie je zoologická záhrada. V našich národných parkoch nie sú žiadne ohrady," skonštatoval Tobiko.



Jeden z efektívnych spôsobov zníženia kolízií medzi divou zverou a obyvateľmi je v Keni rešpektovanie koridorov prirodzeného pohybu zvierat. Keňa bojuje s pytliakmi a prijala zákon o ochrane oznamovateľov environmentálnej trestnej činnosti, priblížilo MŽP.



Obaja ministri sa zhodli, že na efektívny rozvoj národných parkov a chránených území je potrebná aktívna spolupráca s miestnymi obyvateľmi. "Boli to práve aktívni obyvatelia regiónov národných parkov, ktorí pomohli dostať kenské národné parky na svetovú úroveň," poukázal envirorezort.



Budaj ocenil Keňu za zavedenie celoplošného zákazu používania igelitových tašiek. Tobika zároveň informoval o zálohovaní nápojových obalov na Slovensku. Žiadna krajina nemôže byť vynechaná v zápase s mikroplastmi, ktoré znečisťujú svetové oceány, zhodli sa tiež ministri.



Budaj rokoval aj s estónskym ministrom životného prostredia o manažmente lesov. V Estónsku patria celé lesy pod envirorezort. V krajine sa z 80 percent vykuruje drevom, napriek tomu, že nemajú technické lesy. "Znečistenie držia v norme vďaka moderným kotolniam, ktoré zásobujú teplom väčšie súbory domov," tvrdí MŽP. Dodalo, že na energetiku smeruje len zostatkové drevo z priemyselnej výroby drevených domov, okien a iných výrobkov.



V rámci konferencie v Štokholme sa šéf envirorezortu stretol aj so štátnou tajomníčkou pre ochranu životného prostredia Ministerstva technológií a priemyslu Maďarska Anikó Raiszovou. Rozprávali sa o zámeroch slovenského predsedníctva Vyšehradskej štvorke, o postoji Maďarska k balíku Fit for 55 a o priebehu záchrannej akcie v bani Nižná Slaná v okrese Rožňava.