Budaj: Štát v prípade environmentálnych záťaží v Strážskom zlyhal

Strážske 19. mája (TASR) – Štátne orgány pri riešení environmentálnych záťaží spôsobených činnosťou bývalého štátneho podniku Chemko Strážske a jeho nasledovníkov zlyhali. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v utorok pre médiá po obhliadke odkaliska Poša a zvernice susediacej s areálom podniku v Strážskom, v ktorej sú uskladnené tony toxického odpadu. Pracovnú cestu na východ Slovenska, ktorej cieľom bolo preukázať záujem vyriešiť problematiku uskladnených PCB látok a tiež odkaliska Poša, spolu s ním absolvoval aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO).uviedol Budaj v súvislosti s doterajším postupom štátnych orgánov zodpovedných za životné prostredie i ochranu zdravia a životov obyvateľstva.doplnil na margo postupov jedného zo zainteresovaných orgánov v súvislosti s aktivitami spoločností aktuálne pôsobiacich v areáli bývalého štátneho podniku. Konať podľa neho mali dávno aj hygienici, a to na základe zdravotných parametrov obyvateľstva v regióne.konkretizoval.Riešením, ako v budúcnosti riešiť environmentálnu problematiku, je podľa Budajových ďalších vyjadrení zvýšenie kompetencie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), aby sa z nej stala, a tiež znásobiť sankcie za znečisťovanie životného prostredia.povedal v súvislosti s aktuálnym stavom, keď spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť v areáli bývalého štátneho podniku roky využívajú odkalisko Poša aj napriek tomu, že nevlastnia potrebné integrované povolenie. SIŽP v tejto súvislosti vlani spoločnosti Ekologické služby udelila pokutu vo výške približne 40.000 eur.Na margo v regióne stále platnej mimoriadnej situácie v súvislosti s odstránením sudov s toxickými PCB látkami z areálu zvernice uviedol, že doterajšia nečinnosť súvisí s nespoluprácou zainteresovaných štátnych orgánov či už na úrovni okresov, krajov, ale i ministerstiev.ponúkol riešenie. Za krízovú pritom označil situáciu so zakopaným toxickým odpadom v areáli zvernice, sudy uložené v teplárni a ošipárni podľa neho takým problémom nie sú, keďže na miestach uskladnenia sú čiastočne. Uviedol, že rezort sa bude snažiť, aby sa kopec s uloženým odpadom "otvoril" do niekoľkých týždňov a na mieste sa vykonal geologický prieskum s cieľom zistenia rozsahu environmentálnej záťaže. Ako tiež v súvislosti s mimoriadnou situáciou podotkol, podľa jeho názoru pod ňu spadá aj problematika odkaliska Poša, keďže bola vydaná pre okresy, v ktorých sa nachádza i odkalisko.Spoluprácu pri riešení environmentálnych záťaží v Strážskom prisľúbil i Mičovský.uviedol s tým, že v najbližšej dobe sa zameria predovšetkým na to, aby sa zver zo zvernice nemohla voľne pohybovať po okolí a nemohla byť predmetom predaja diviny. Nevylúčil ani finančné odškodnenie obyvateľov regiónu za ujmy, ktoré prevádzka bývalého štátneho podniku Chemko Strážske obyvateľom v regióne spôsobila.