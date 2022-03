Budaj: Ukrajinský pavilón na výstave Expo je plný odkazov solidarity

Dubaj/Bratislava 22. marca (TASR) - Ukrajinský pavilón na výstave Expo v Dubaji je plný odkazov solidarity, povedal minister životného prostredia SR Ján Budaj, ktorý sa tam stretol s chargé d'affaires ukrajinského veľvyslanectva v Spojených arabských emirátoch (SAE) Andrijom Kozlovom. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MŽP SR.



Budaj odsúdil vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine a k výstave v rámci ukrajinského pavilónu sa pripojil s odkazom: "Sláva Ukrajine. Slovensko stojí v čase vojny za ukrajinským ľudom a podporuje ho v boji za slobodu."



MŽP SR ďalej informuje, že výstava v ukrajinskom pavilóne sa z prezentácie tejto krajiny zmenila na spontánnu prezentáciu solidarity s ňou. "Byť Európanom na Expe je jednoduché a príjemné. Byť Európanom na Ukrajine je iná úroveň. Ukrajinci sú dnes najväčšími Európanmi. Expozícia solidarity s Ukrajinou spája svet, ktorý odcudzuje ruského agresora," povedal Budaj.



Svetová výstava EXPO Dubaj 2020 sa začala vlani 1. októbra. Len za prvých desať dní sa na pavilóny 193 štátov - rozdelené do troch tematických oblastí, a to príležitosť, mobilita a udržateľnosť - prišlo podľa organizátorov pozrieť vyše 400.000 návštevníkov. Celkovú návštevnosť do konca výstavy, prebiehajúcej do 31. marca, odhadujú organizátori na vyše 20 miliónov ľudí.