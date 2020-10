Budaj: V Chemko Strážské nie sú potrebné ďalšie geologické prieskumy

Bratislava 7. októbra (TASR) - V závode Chemko Strážske nie je potrebné robiť ďalšie geologické prieskumy. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) po rokovaní vlády. Podotkol, že v prípade uskladnenia PCB látok na východe Slovenska sú na čase skutky.



Budaj priblížil, že geologické prieskumy robia súkromné firmy, nie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý bol na to vytvorený. Niektoré zo súkromných firiem pre Budaja nie sú hodnoverné. "Všetko, čo sa týka prieskumov na ministerstve, preskúmavame a vyberáme. Tam, kde nepríde k plytvaniu prostriedkov, tie sa budú uskutočňovať. Na ministerstve nie sme na to, aby sme zabezpečovali súkromným firmám zisky," povedal minister.



Poznamenal tiež, že súkromné firmy robia prieskumy za obrovské európske peniaze. Tými by sa podľa Budaja nemalo plytvať.



Šéf envirorezortu potvrdil, že v najbližšom čase má ministerstvo vnútra začať verejné obstarávanie na nákup kontajnerov, do ktorých sa uloží odpad zo závodu Chemko Strážske.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.