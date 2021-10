Budaj víta občianske aktivity smerujúce k účinnejšej ochrane lesov

Bratislava 22. októbra (TASR) – Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) víta občianske iniciatívy, ktorých cieľom je zvýšenie prirodzenej plochy lesov i ich účinnejšia ochrana. Šéf envirorezortu to uviedol v súvislosti s odovzdanou petíciou požadujúcou desať percent bezzásahového územia, pod ktorú sa podpísalo vyše 105.000 podporovateľov.



Petíciu iniciovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK, vo štvrtok (21. 10.) ju odovzdalo na pôde Národnej rady SR spolu s listom pre predsedu parlamentu a lídra Sme rodina Borisa Kollára.



V liste upozorňuje na to, že požiadavka zvýšiť percento bezzásahových území má podporu verejnosti, korešponduje i s požiadavkami Európskeho parlamentu a je v súlade aj s predloženou novelou o reforme správy národných parkov.



Budaj v tejto súvislosti poukázal na to, že rezortom predložená reforma prinesie aj pozdvihnutie regiónov Slovenska. "Stojíme pred dôležitým rozhodnutím, ochrániť a zveľadiť národné parky spôsobom, ktorý by priniesol aj nové pracovné miesta a zlepšenie sociálnej situácie v priľahlých regiónoch," zdôraznil minister.