Budaj vyhosteniu ruských diplomatov rozumie, nemyslí si,že je unáhlené

Bratislava 24. apríla (TASR) – Vyhostenie ruských diplomatov ako prejav solidarity Slovenska s Českou republikou v diplomatickom konflikte s Ruskou federáciou nebolo unáhlené. Je o tom presvedčený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). „Nie je na tom nič unáhlené, ak majú príslušné orgány informácie o činnosti špiónov, ktoré sú v rozpore s našimi záujmami,“ povedal Budaj v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Člen predsedníctva OĽANO si nemyslí, že by to malo zásadne ovplyvniť aj možnosť očkovať na Slovensku ruskou vakcínou Sputnik V. „Od začiatku sme hovorili, že vakcína je liek, nie nejaká politická zástava,“ upozornil. To podľa neho platí aj v prípade aktu vyhostenia ruských diplomatov, ktoré minister označil za jednoznačný postoj k špionážnej afére a odmietnutie toho, „aby nám tu ,rejdovali' ruskí špióni“.



Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč upozorňuje na dôležitosť toho, či sa potvrdia medializované tvrdenia súvisiace s výbuchmi muničných skladov a angažovaním sa ruských agentov v prípade. „Ak sa potvrdia, sú to závažné informácie, ak sa však nepotvrdia, možno to vnímať ako zámienku vyvolať roztržku medzi NATO a Ruskou federáciou,“ uviedol Takáč.



Proaktívny krok slovenského ministerstva zahraničných vecí vyhostiť troch ruských diplomatov na znak solidarity s Českou republikou nepovažuje za vhodný a správny. „Solidarita voči Českej republike sa neprejavuje bezdôvodným vyhostením ruských diplomatov z nášho územia,“ mieni. Pýta sa, prečo takýto krok neurobili Nemci alebo Francúzi. „Tu sa jednoznačne ukazuje postoj terajšej vlády vrátane ministrov obrany a šéfa diplomacie, kde je ich orientácia,“ povedal Takáč v rozhlasovej diskusii. Obáva sa, že to môže skomplikovať aj možnosť vakcinácie Sputnikom.