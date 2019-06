Budaj: Za Mečiarove amnestie zodpovedá súdny a vyšetrovací mechanizmus

Amnestie podľa slov Budaja ostávajú najvykričanejším prípadom spolu s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Bratislava 6. júna (TASR) - Za proces s Mečiarovými amnestiami zodpovedá súdny a vyšetrovací mechanizmus. V súvislosti s uplynutím dvoch rokov od ich zrušenia Ústavným súdom (ÚS) SR to povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Budaj (OĽaNO). Doplnil, že naďalej žiadajú riadne ukončenie vyšetrovania.



"Bolo našou povinnosťou sňať aspoň z parlamentu vinu, že brzdí vyšetrovanie. Teraz je už úplne jasné, že za ten proces zodpovedá súdny mechanizmus a vyšetrovací mechanizmus," skonštatoval Budaj. Poukázal na prieťahy v konaniach, ale aj na to, že v niektorých krajinách musia sudcovia jasne hovoriť o tom, čo robia a ako. Aj preto sa chce pýtať na konkrétne mená sudcov.



"Uplynuli dva roky. Neprinieslo to spravodlivosť. Dosiahli sme zrušenie amnestií. Ale nech sa nikto neteší, že by sa stúpenci zrušenia amnestií uspokojili s takýmto placebom. Žiadame dokončiť vyšetrovanie," zdôraznil Budaj.



Amnestie podľa jeho slov ostávajú najvykričanejším prípadom spolu s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Spomenul aj ďalšie prípady spojené s politickou mocou, ako je kauza Gorila a podobne.



ÚS pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31. mája 2017 potvrdil ústavnosť aprílového rozhodnutia NR SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi.