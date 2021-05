Budaj: Za posledné roky sa výrazne znižuje rozmanitosť organizmov

Bratislava 22. mája (TASR) - Za posledné roky sa výrazne znižuje biodiverzita, čiže rozmanitosť všetkých žijúcich organizmov na planéte. Poškodzovanie ekosytémov má závažné dosahy na kvalitu života všetkých organizmov. Uvádza to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity, ktorý pripadá na 22. mája. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) apeluje na všetkých ľudí, aby prehodnotili vzťah k prírode a starostlivosti o životné prostredie.



MŽP približuje, že ochrana biodiverzity sa často chápe iba ako starostlivosť o chránené územia, biotopy a druhy. Jej význam je však omnoho širší. Neustály úbytok druhov zvyšuje riziko pandémií spôsobených tzv. prenosom zoovírusu zo zvieraťa na človeka. Takým je napríklad aj ochorenie COVID-19, tvrdí.



Všetky krajiny sveta stoja podľa Budaja pred veľkou sociálnou a ekonomickou výzvou. Vyžadovať si to bude zmenu myslenia a odklon od dlhodobo neudržateľných spotrebiteľských návykov. "V boji za zachovanie biodiverzity musíme zintenzívniť naše úsilie a presadzovať ambicióznejšie ciele, pretože nemáme k dispozícii na život žiadnu inú planétu," povedal. Vyzval ľudí, aby sa pri turistike, návšteve národných parkov alebo potulkách prírodou správali zodpovedne a ohľaduplne. "Prežitie flóry a fauny je aj naším prežitím," podotkol minister.



Envirorezort pripomína, že v máji minulého roka Európska komisia predložila novú, ambicióznejšiu stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 2030. Jej cieľom je na základe odborných a zrozumiteľných opatrení, odvrátiť kolaps ekosystémov a zabrániť ďalšej strate rastlinných a živočíšnych druhov. Komisia ju podľa MŽP plánuje predstaviť na konferencii zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite v čínskom Kunmingu. Na podujatí sa očakáva aj schválenie globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020. Tieto dokumenty budú tvoriť základ novej biodiverzitnej stratégie a akčného plánu pre Slovensku do roku 2030, deklaruje ministerstvo.