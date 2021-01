Budaj: Zámer USA pripojiť sa k Parížskej klimatickej dohode je výhrou

Bratislava 21. januára (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) privítal zámer Spojených štátov amerických (USA) pripojiť sa k Parížskej klimatickej dohode. Je to podľa neho výhra pre všetkých ľudí. Joeovi Bidenovi zároveň zagratuloval k nástupu do funkcie. Informoval o tom odbor komunikácie envirorezortu.



"Blahoželám nám všetkým k tomu, že Spojené štáty sa vracajú k plneniu dohôd od parížskeho stola," povedal Budaj. Dodal, že parížska dohoda je kľúčovou cestou v boji proti klimatickej kríze.



Biden podpísal nariadenie o návrate USA ku klimatickej dohode krátko po svojom stredajšom (20. 1.) nástupe do úradu. Parížska dohoda o zmene klímy je prvou celosvetovou právne záväznou dohodou v tejto oblasti, pripomína odbor komunikácie. Má obmedziť emisie skleníkových plynov. K vytvoreniu dohody došlo počas Klimatickej konferencie v Paríži v roku 2015. Podpísalo ju takmer 200 krajín. Od Parížskej klimatickej dohody USA oficiálne odstúpili 4. novembra 2020.