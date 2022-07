Budaj:Na väčšine územia sa môžeme spoliehať len na zadržiavanie zrážok

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovensko nemá okrem Dunaja žiadne významné prítoky vody. Na väčšine svojho územia sa môže spoliehať len na zadržanie zrážkovej vody. Z nej sa plnia pramene, potoky a studne. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



"Sme štátom na úbočí karpatského oblúka, z ktorého hôr voda, ak ju nezachytí les, rýchlo odteká preč, do nížiny a mora. U nás z toho zostane iba to, čo presiakne z riek, ktorým ešte ostali prirodzené dná a členité brehy," hovorí Budaj.



Rieky a potoky budú mať podľa neho vodu iba vtedy, ak ju zachytí les. Vodozádržnú schopnosť má však iba zdravý a hustý les s podrastom a hnijúcimi zvyškami odumretých kmeňov. "Iba ten tvorí tú vzácnu špongiu, čo zadrží prívaly dažďovej vody tak, že po kvapkách presiaknu pôdou aj horninou až do podzemných žriedel našich prameňov a riečok," poznamenal minister.



Poukazuje, že bezzásahové lesy sú z hospodárskeho hľadiska neziskové, a preto ich ničia obchodníci s drevom. Vodozádržné schopnosti takýchto "priemyselných lesov" sú podľa Budaja mizerné.