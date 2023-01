Budaj:Výzvou tohto roku bude aj dokončenie zonácií v národných parkoch

Bratislava 7. januára (TASR) - Výzvou v tomto roku bude podľa dočasne povereného ministra životného prostredia SR Jána Budaja (OĽANO) aj dokončenie zonácií vo zvyšných národných parkoch. Plánuje sa aj prechod odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch spod Ministerstva vnútra SR do kompetencie envirorezortu. Povedal to v rozhovore pre TASR.



V roku 2023 chcú podľa neho nielen pokračovať v už začatých aktivitách, ale plánujú aj viaceré zásadné zmeny. "Budeme pokračovať v investíciách z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú mať pozitívny vplyv najmä na dekarbonizáciu priemyslu a modernizáciu rodinných domov," doplnil.



Zároveň plánujú podľa neho napríklad prijať dva návrhy zákona k ochrane ovzdušia a desať vyhlášok k nim s účinnosťou v júli 2023. Takisto chcú aj novú Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia či dotiahnuť prijatie prvého zákona o zmene klímy a návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.



Za minulý rok zhodnotil niekoľko krokov, ktoré prispeli k ochrane prírody. "Spustili sme zálohovanie jednorazových nápojových obalov, podporu pre energetickú obnovu rodinných domov," uviedol ako príklad Budaj. Tiež pripravili zmeny pre jednoduchšie a efektívnejšie čerpanie peňazí z Environmentálneho fondu, reformu nakladania so stavebným odpadom či výzvy pre rozvojové projekty v národných parkoch Muránska planina a Poloniny.



"Zaviedli sme novelu geologického zákona, ktorý ukončil možnosť zatajovať informácie o environmentálnych hrozbách aj povinnosť štátnych orgánov využívať pri stavebných zákazkách zelené verejné obstarávanie," doplnil. Priblížil, že národné parky na Slovensku nadobudli vlastnú právnu subjektivitu a tiež dosiahli lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho.



"Samozrejme, ešte ani zďaleka nemôžeme hovoriť, že je všetko ideálne," podotkol. Iné predstavy napríklad mal o zavedení mechanicko-biologickej úpravy odpadu, ktorú pre nedostatočnú pripravenosť niektorých samospráv museli posunúť na rok 2024. Tiež sa predlžuje aj uvedenie informačného systému odpadového hospodárstva do plnej prevádzky.