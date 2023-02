Budapešť si predvolala veľvyslanca SR pre Káčerove vyjadrenia

Budapešť 9. februára (TASR) - Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo veľvyslanca SR v Budapešti pre vyjadrenia dočasne povereného ministra zahraničných vecí SR Rastislava Káčera o možných územných nárokoch Maďarska na Slovensku. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ," odpovedal Káčer v utorkovej relácii TV Markíza Na telo plus na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko.



Štátny tajomník maďarského rezortu diplomacie zodpovedný za dvojstranné vzťahy Tamás Menczer v stredu večer na Facebooku uviedol, že Európa čelí veľkým krízam a v takom prípade sú potrební rozumní politici, no súčasný minister zahraničia Slovenska takým nie je.



"Minister Káčer v zásade útočí na Maďarsko preto, lebo sme za mier a proti sankciám. Ale to nezmeníme, ani keď sa to ministrovi Káčerovi nebude páčiť. Dnes som predvolal slovenského veľvyslanca v Budapešti na ministerstvo zahraničných vecí a povedal som mu, že vyjadrenia Rastislava Káčera sú neprijateľné a nezmyselné klamstvá," napísal Menczer s poznámkou, že maďarsko-slovenské partnerstvo a spojenectvo Vyšehradskej štvorky prežijú také postavy, akým je Rastislav Káčer.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)