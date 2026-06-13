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Bude sa dať podať odvolanie na školu,ktorá vydá potvrdenie o neprijatí
Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. V pondelok 15. júna zverejnia v systéme ePrihlášky výsledky prijímacieho konania na základné školy. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Neprijatému uchádzačovi odošle základná škola rozhodnutie o neprijatí do piatich pracovných dní od jeho vydania. Ak zákonný zástupca nebude súhlasiť s rozhodnutím základnej školy, môže podať odvolanie adresované základnej škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania,“ ozrejmili z ministerstva školstva. Ak nemožno umiestniť dieťa s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode do „spádovej“ základnej školy z kapacitných dôvodov napriek odvolaniu, situáciu rieši zriaďovateľ a príslušný regionálny úrad školskej správy na odvolanie rodiča. Ten po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do školy určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. „Pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje,“ dodal rezort školstva.
Ministerstvo školstva eviduje 65.151 podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa rezortu v prípade základných škôl postupuje podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. „Školy majú výsledky k dispozícii a pripravujú sa na vydávanie rozhodnutí o neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia),“ doplnili z MŠVVaM. Výsledky budú zobrazené na online výveske ePrihlášky v priebehu 15. júna.
„Neprijatému uchádzačovi odošle základná škola rozhodnutie o neprijatí do piatich pracovných dní od jeho vydania. Ak zákonný zástupca nebude súhlasiť s rozhodnutím základnej školy, môže podať odvolanie adresované základnej škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania,“ ozrejmili z ministerstva školstva. Ak nemožno umiestniť dieťa s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode do „spádovej“ základnej školy z kapacitných dôvodov napriek odvolaniu, situáciu rieši zriaďovateľ a príslušný regionálny úrad školskej správy na odvolanie rodiča. Ten po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do školy určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. „Pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje,“ dodal rezort školstva.
Ministerstvo školstva eviduje 65.151 podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa rezortu v prípade základných škôl postupuje podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. „Školy majú výsledky k dispozícii a pripravujú sa na vydávanie rozhodnutí o neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia),“ doplnili z MŠVVaM. Výsledky budú zobrazené na online výveske ePrihlášky v priebehu 15. júna.