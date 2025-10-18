< sekcia Slovensko
Budovu rezortu školstva na Stromovej využíva inštitút vzdelávania
Ministerstvo sídli v nových priestoroch na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Pôvodnú budovu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na bratislavskej Stromovej ulici v súčasnosti využíva priamo riadená organizácia Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Tá budovu upravuje a prispôsobuje svojim prevádzkovým potrebám. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu. Zároveň potvrdili, že uzatvorená nájomná zmluva umožňuje odkúpenie budovy nového sídla na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke.
„Doba nájmu plynie od 1. augusta 2024 a je uzatvorená na 15 rokov plus opcia na ďalších päť rokov. Uzatvorená nájomná zmluva umožňuje odkúpenie predmetnej budovy, avšak v tejto veci zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie vzhľadom na obmedzené rozpočtové možnosti kapitoly MŠVVaM a prebiehajúcu konsolidáciu,“ priblížili z rezortu. Vyzdvihli, že budova na Černyševského ulici patrí s energetickým certifikátom A1 medzi najúspornejšie budovy v Bratislave.
Ministerstvo sídli v nových priestoroch na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Efektívnosť a podmienky nájmu boli posudzované Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. V čase uzatvárania nájomnej zmluvy išlo o najvýhodnejší nájom v rámci ústredných orgánov štátnej správy SR. Pôvodne boli pracoviská ministerstva umiestnené v piatich administratívnych budovách v rôznych častiach Bratislavy, ktoré dlhodobo nespĺňali priestorové ani kapacitné potreby rezortu.
