Budovy v SR sa v nedeľu rozsvietia načerveno na spomienku obetí AIDS
Na Slovensku budú načerveno svietiť napríklad budova mestskej radnice v Trnave, Chrenovský most v Nitre či budova mestskej radnice v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Viaceré budovy na Slovensku sa v nedeľu rozsvietia načerveno a pripomenú si tak obete AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS Candlelight Memorial (Sviečkového memoriálu). TASR o tom informovali z občianskeho združenia HIV/AIDS Slovensko.
„AIDS Candlelight Memorial nie je len spomienkou na tých, ktorých sme stratili. Je aj pripomienkou toho, že za každým príbehom HIV je človek - človek, ktorý potrebuje rešpekt, podporu a prijatie, nie odsudzovanie. Zároveň je to výzva, aby sme o HIV hovorili otvorene, bez obáv a predsudkov,“ povedal riaditeľ združenia Ján Koller.
Na Slovensku budú načerveno svietiť napríklad budova mestskej radnice v Trnave, Chrenovský most v Nitre, budova mestskej radnice v Banskej Bystrici, budova mestského úradu v Prešove a Dóm svätej Alžbety v Košiciach.
