Budú rokovať so ZMOS a ďalšími o riešení financovania triedeného zberu

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR bude rokovať so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a ďalšími aktérmi v odpadovom hospodárstve s cieľom nájsť efektívne riešenie financovania triedeného zberu a recyklácie odpadu. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Reagoval tak na ZMOS, ktorý požaduje stabilizáciu systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov v triedení odpadu.



V súčasnosti výrobcovia obalov, ktorí uvádzajú svoje výrobky na trh, musia podľa MŽP plniť zákonné povinnosti. V tejto súvislosti často uzatvárajú zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly. "Ministerstvo do obchodného vzťahu medzi výrobcami a OZV nevstupuje," tvrdí Ferenčák.



Výrobcovia sa prioritne rozhodujú pre zmluvu na základe ceny, ktorú im OZV ponúka. "Je to v podstate prirodzené, pretože pri podpisovaní zmluvy im organizácia samozrejme v rámci ceny uvádza aj plnenie všetkých zákonných povinností," skonštatoval hovorca. Vysvetlil, že zákon o odpadoch ustanovuje pre OZV iba povinnosť uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalových a neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov.



Následne podľa Ferenčáka vyhláška nastavuje mechanizmus na výpočet ekonomicky oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov. Ekonomicky oprávnené výdavky sa pretavia do poplatku, ktorý jednotlivé OZV účtujú svojim zmluvným výrobcom, povedal.



"Ak niektoré subjekty, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve, disponujú konkrétnymi informáciami o OZV pre obaly, že porušujú relevantné ustanovenia zákona o odpadoch, týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov, je potrebné takéto informácie poskytnúť Slovenskej inšpekcii životného prostredia a ministerstvu," uviedol hovorca. Dodal, že v prípade, ak MŽP zistí informácie o možných porušeniach zákona o odpadoch, podá podnet na inšpekciu na vykonanie kontroly.



ZMOS a zberové spoločnosti vo vlastníctve samospráv požadujú stabilizáciu systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov v triedení odpadu. V prípade, ak nebude doriešené financovanie tohto systému, hrozí kolaps pri zbere triedených zložiek odpadov. MŽP žiadajú o znovuzavedenie vyhlášky, ktorá zabezpečuje zavedenie minimálnych sadzieb za určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalových a neobalových výrobkov.