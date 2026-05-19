Budú rozhodovať o nájomnej zmluve Chaty M. R. Štefánika
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928.
Autor TASR
Brezno 19. mája (TASR) - Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (KST) bude 6. a 7. júna rozhodovať o nájomnej zmluve týkajúcej sa Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách. Nájomná zmluva platí do roku 2030. Predseda KST Peter Švec pre TASR uviedol, že dôvodom zaradenia bodu do programu valného zhromaždenia je porušenie zmluvy nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST.
Predseda podotkol, že odkedy vzrástol záujem vedenia KST o informácie o dianí na svojich chatách, vzrástol aj mediálny záujem o KST, čo považuje za dobré správy. „Od samého začiatku tohto procesu totiž sledujeme výlučne ciele, ako je dobehnutie obrovského investičného dlhu, ktorý nám doterajší prístup zanechal a ktorý je na našich chatách zreteľný už aj laickým okom. Tiež zvýšenie pohodlia, bezpečnosti, hygieny a úrovne našich chát pre ich návštevníkov a ekologizáciu prevádzky, ako je čistenie vody či využívanie obnoviteľných zdrojov a z toho vyplývajúca ochrana životného prostredia v okolí našich chát,“ spresnil Švec.
Podľa neho potrebuje byť KST na dosiahnutie týchto cieľov priamo zapojený do manažmentu vysokohorských chát a potrebuje o nich detailné informácie. O ich ekonomike, prevádzke, zásobovaní, návštevnosti, spotrebe energie či tvorbe a likvidácii odpadu. „Nostalgia za ‚starými dobrými časmi‘ je často lákavá, no iba dovtedy, dokým nenarazí na tvrdú realitu prítomnosti. Na realitu sprísňujúcich sa zákonov, noriem, vyhlášok či v neposlednom rade aj požiadaviek samotných spotrebiteľov. Nejde tu teda o žiadnu ‚privatizáciu‘. Nejde tu o žiadne ‚budovanie lunaparkov‘. Ide tu, jednoducho, o nevyhnutné vykročenie do 21. storočia,“ ozrejmil predseda KST.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928. Prvým chatárom sa stal Róbert Petrla, ktorý chatu staval. Aktuálnym nájomcom chaty je Igor Fabricius.
