Budúci rok rakovinu podľa prognóz diagnostikujú vyše 40.000 Slovákom

Bratislava 13. decembra (TASR) - V roku 2020 pravdepodobne presiahne počet prípadov novodiagnostikovaných onkologických ochorení na Slovensku 40.000. Vyplýva to z prognózy vývoja onkologických ochorení v SR, ktorú zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



Národný onkologický register (NOR) SR ponúka rozšírený obsah informácií o onkologických ochoreniach na svojom webovom portáli, ktorý NCZI spustilo v lete tohto roka. Prináša aj prognózy vývoja výskytu zhubných nádorov. "Pacientske organizácie, odborná i laická verejnosť môžu získať prehľad a prognózy vývoja až do roku 2030. Sú vypočítané na základe vlastných evidovaných údajov," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Prognóza počtu obyvateľov je prevzatá z Inštitútu informatiky a štatistiky Štatistického úradu SR.



Od piatka sú na stránke NCZI zverejnené aj doplnené dáta z NOR SR o ukazovatele výskytu v jednotlivých okresoch. "Úmrtnosť na onkologické ochorenia je taktiež doplnená až na úroveň okresov podľa pohlavia a jednotlivých diagnóz," uviedol hovorca NCZI Boris Chmel. Stránka podľa neho obsahuje aj bohaté grafické zobrazenie.



NOR SR sa s pomocou novej webovej platformy snaží prinášať relevantné a objektívne dáta z primárneho zdroja, overené Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. "Ponúka tak základ na pochopenie epidemiologickej situácie a tvorbu zdravotnej politiky na Slovensku," uzavrel Chmel.