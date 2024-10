Budúci rok sa z envirofondu prerozdelí vyše 284,3 milióna eur

Modra 9. októbra (TASR) - Environmentálny fond (EF) bude mať k dispozícii v budúcom roku vyše 284,3 milióna eur z výnosu získaného z dražieb emisných kvót. Jednu časť výnosu použije na klimatické účely. Druhá časť, maximálne 50 percent, pôjde na účty ministerstiev dopravy, hospodárstva a pôdohospodárstva, a to podľa nimi predloženého plánu použitia týchto prostriedkov. Vyplýva to z návrhu na schválenie prerozdelenia prostriedkov z výnosu, ktorý v stredu odobrila vláda na svojom rokovaní.



Zákon o obchodovaní ustanovuje nové ustanovenie o využití výnosu z predaja emisných kvót formou dražby. "Výnos, určený Ministerstvom financií SR ako prognózovaný hotovostný príjem, je v plnej výške príjmom EF a je možné ho použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch, a to spôsobom a na účely, ktoré sú definované v zákone o obchodovaní," ozrejmil envirorezort.



Na návrh ministra životného prostredia schvaľuje vláda každý kalendárny rok, najneskôr do 15. septembra, uznesením na každé tri nasledujúce roky prerozdelenie prostriedkov z výnosu. Ak by vládny kabinet neschválil návrh ministra, uvedie sa suma schválená v predchádzajúcom kalendárnom roku. Aktuálny návrh ráta v roku 2026 so sumou viac ako 335,2 milióna eur a v roku 2027 s vyše 327,6 milióna eur.



"Hlavným cieľom návrhu na schválenie prerozdelenia prostriedkov z výnosu podľa zákona o obchodovaní je zabezpečiť použitie výnosu z predaja emisných kvót formou dražby na klimatické účely podľa smernice o systéme obchodovania s emisnými kvótami v Únii," priblížilo ministerstvo životného prostredia. Cieľom je podľa neho prispievať k napĺňaniu klimatických cieľov realizáciou opatrení aj zo strany ministerstiev a zároveň umožniť envirorezortu každoročne reportovať využitie výnosov.