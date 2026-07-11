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Budúci týždeň sa možno zapojiť do pozorovania motýľov
Združenie poukázalo na to, že iniciatíva nie je len o sčítaní, ale upozorňuje na to, že motýle potrebujú pestrú krajinu, v ktorej nájdu potravu aj miesto na rozmnožovanie.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Ľudia sa na budúci týždeň môžu zapojiť do pozorovania motýľov. Od 13. do 19. júla totiž prebehne druhá vlna Motýlej polhodinky. TASR o tom informovali z ochranárskeho združenia BROZ.
„Od 13. do 19. júla sa môže verejnosť zapojiť do druhej vlny Motýlej polhodinky. Stačí si na stránke motyliapolhodinka.sk stiahnuť jednoduchý formulár, vybrať sa na pol hodiny do parku, záhrady alebo na lúku a zaznamenať motýle, ktoré človek vidí. Každé pozorovanie pomáha lepšie sledovať, ako sa motýľom na Slovensku darí,“ priblížili.
Združenie poukázalo na to, že iniciatíva nie je len o sčítaní, ale upozorňuje na to, že motýle potrebujú pestrú krajinu, v ktorej nájdu potravu aj miesto na rozmnožovanie. Pripomenulo, že motýľom môžu pomôcť aj zásahy ľudí v záhradách alebo parkoch, napríklad výsadbou pôvodných rastlín, ponechaním nepokosenej časti záhrady, obmedzením hnojenia a vytvorením plytkej misky s vodou. Dôležité sú podľa neho aj živné rastliny pre húsenice, voda a zachovanie druhovo bohatých lúk a ich šetrné obhospodarovanie.
„Motýle nám veľmi rýchlo ukážu, či v krajine robíme veci správne. Príliš intenzívne hospodárenie alebo naopak ničnerobenie ich môžu vytlačiť na pokraj vyhynutia. Obnovenie šetrnej pastvy však dokáže vytvoriť vhodné podmienky na ich návrat, ako sa nám to v spolupráci s farmármi podarilo už na desiatkach lokalít po celom Slovensku,” dodal Jakub Cibík z ochranárskeho združenia BROZ.
„Od 13. do 19. júla sa môže verejnosť zapojiť do druhej vlny Motýlej polhodinky. Stačí si na stránke motyliapolhodinka.sk stiahnuť jednoduchý formulár, vybrať sa na pol hodiny do parku, záhrady alebo na lúku a zaznamenať motýle, ktoré človek vidí. Každé pozorovanie pomáha lepšie sledovať, ako sa motýľom na Slovensku darí,“ priblížili.
Združenie poukázalo na to, že iniciatíva nie je len o sčítaní, ale upozorňuje na to, že motýle potrebujú pestrú krajinu, v ktorej nájdu potravu aj miesto na rozmnožovanie. Pripomenulo, že motýľom môžu pomôcť aj zásahy ľudí v záhradách alebo parkoch, napríklad výsadbou pôvodných rastlín, ponechaním nepokosenej časti záhrady, obmedzením hnojenia a vytvorením plytkej misky s vodou. Dôležité sú podľa neho aj živné rastliny pre húsenice, voda a zachovanie druhovo bohatých lúk a ich šetrné obhospodarovanie.
„Motýle nám veľmi rýchlo ukážu, či v krajine robíme veci správne. Príliš intenzívne hospodárenie alebo naopak ničnerobenie ich môžu vytlačiť na pokraj vyhynutia. Obnovenie šetrnej pastvy však dokáže vytvoriť vhodné podmienky na ich návrat, ako sa nám to v spolupráci s farmármi podarilo už na desiatkach lokalít po celom Slovensku,” dodal Jakub Cibík z ochranárskeho združenia BROZ.