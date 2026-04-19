Budúcnosť elektroodpadu už nie je len o tradičných spotrebičoch
Organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila od roku 2005 zber a recykláciu takmer 170.000 ton elektroodpadu.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Budúcnosť odpadového hospodárstva v oblasti elektroniky nie je už len o tradičných spotrebičoch. Prichádza vlna fotovoltických panelov, elektrokolobežiek a elektromobilov. Upozornila na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) SEWA.
„Lítiové batérie a plasty so špeciálnymi aditívami sú obrovskou technologickou výzvou. Je nevyhnutné, aby štát aktualizoval legislatívu tak, aby zodpovednosť za recykláciu bola jasne definovaná už pri uvádzaní týchto inovácií na trh,“ povedal podpredseda predstavenstva SEWA Štefan Dobák.
Vedenie spoločnosti vníma ako jednu z najväčších hrozieb pre najbližšie obdobie oslabenie férovej súťaže na trhu a toleranciu nelegálnych zberov. OZV pritom poukázala na tzv. podomových zberačov, ktorí zbierajú len komerčne „úspešné“ časti elektroodpadu, pričom znehodnotené a potenciálne nebezpečné zvyšky často končia na čiernych skládkach. SEWA preto žiada, aby rezort životného prostredia rozložil zodpovednosť za ciele zberu na všetkých aktérov trhu.
„Naším cieľom je, aby elektroodpad neobchádzal oficiálny systém. Rozdiel medzi odpadom a cenným zdrojom surovín závisí od toho, či prejde certifikovanou recykláciou,“ podotkol výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák.
Organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila od roku 2005 zber a recykláciu takmer 170.000 ton elektroodpadu. Vyzbieraným elektroodpadom by bolo možné takmer dvakrát až po strechu naplniť bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu. Za 20 rokov fungovania zhodnotila SEWA 71.300 ton obalov a vyše 5000 ton batérií a akumulátorov.
