Budúcnosť patrí zeleným investíciám, myslí si G. Weller

Zamestnanci v ochranných rúškach pracujú v závode automobilky, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. decembra (TASR) - V otázke boja proti klimatickým zmenám musíme zrýchliť. Našim cieľom by malo byť vytvorenie cirkulárnej ekonomiky, v ktorej to, čo vyprodukujeme, priamo využijeme. Zároveň musíme jednoznačne zrýchliť naše aktivity smerom k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európy. V panelovej online diskusii pod hlavičkou Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku a Kanceláriou Európskej investičnej banky (EIB) na Slovensku s názvom "Zelené investície a digitalizácia", to povedal vedúci kancelárie EIB v SR Gerd Weller.povedal na úvod panelovej diskusie vedúci kancelárie Európskej investičnej banky na Slovensku.Európska rada v júni 2019 vyzvala EIB, aby zintenzívnila svoje činnosti na podporu opatrení v oblasti klímy. EIB na to reagovala novou stratégiou a novou politikou poskytovania úverov.zdôraznil Weller.Vedúci slovenskej kancelárie EIB vysvetlil, že táto inštitúcia sa zameriava na päť hlavných tematických oblastí. Sú nimi tvorba energie, doprava, verejné budovy, bývanie a digitalizácia.tvrdí Weller.Európska investičná banka je finančnou inštitúciou EÚ. Jej klimatický plán je súčasťou snáh Bruselu, aby sa Únia stala globálnym klimatickým lídrom.vysvetlil šéf kancelárie EIB. Gerd Weller zároveň spresnil, že Európska investičná banka nemôže realizovať projekty z vlastnej iniciatívy., povedal Weller, ktorý zároveň dodal, žezdôraznil.Podľa Wellera môže byť spolupráca medzi SR a EIBnajmä v oblasti zdravotníctva, keďže podľa neho je potrebné revitalizovať slovenské nemocnice.