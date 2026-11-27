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Budúcoroční maturanti mali možnosť vyskúšať si elektronickú maturitu
Do testovania sa zapojilo 594 škôl a študenti vyplnili takmer 30.000 testov.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Budúcoroční maturanti mali v období od 20. októbra do 13. novembra možnosť vyskúšať si elektronickú maturitu nanečisto. Do testovania sa zapojilo 594 škôl a študenti vyplnili takmer 30.000 testov. Informoval o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) na svojom webe.
Cieľom testovania v Platforme pre elektronické testovanie bolo umožniť študentom získať ďalšie skúsenosti s elektronickým testovaním a pomôcť im pri rozhodovaní o forme externej časti maturitnej skúšky v nadchádzajúcom roku. „Zapojeným školám boli zaslané výsledkové listiny, ktoré poskytujú prehľad o výsledkoch ich žiakov v jednotlivých testoch,“ doplnil NIVaM.
Elektronická maturita je súčasťou digitalizácie slovenského školstva. Skúšku zo slovenského a z maďarského jazyka a literatúry mohli študenti absolvovať elektronicky už v minulom školskom roku. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) dávnejšie avizoval, že postupne sa má dať elektronicky maturovať aj z ďalších predmetov.
Cieľom testovania v Platforme pre elektronické testovanie bolo umožniť študentom získať ďalšie skúsenosti s elektronickým testovaním a pomôcť im pri rozhodovaní o forme externej časti maturitnej skúšky v nadchádzajúcom roku. „Zapojeným školám boli zaslané výsledkové listiny, ktoré poskytujú prehľad o výsledkoch ich žiakov v jednotlivých testoch,“ doplnil NIVaM.
Elektronická maturita je súčasťou digitalizácie slovenského školstva. Skúšku zo slovenského a z maďarského jazyka a literatúry mohli študenti absolvovať elektronicky už v minulom školskom roku. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) dávnejšie avizoval, že postupne sa má dať elektronicky maturovať aj z ďalších predmetov.