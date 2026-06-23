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Budúcoročnú očkovaciu sezónu by malo byť možné zaočkovať sa v lekárni
Podľa informácií prezentovaných na fóre je certifikačný program pripravený a prvá skupina farmaceutov ukončí certifikačnú prípravu v decembri tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Očkovanie proti chrípke v lekárňach vstúpilo do implementačnej fázy. Prví farmaceuti by mali ukončiť certifikačnú prípravu v decembri tohto roka, takže v budúcoročnej očkovacej sezóne sa záujemcovia už budú môcť zaočkovať v lekárni. Na širokom odbornom fóre na pôde ministerstva zdravotníctva sa v pondelok (22. 6.) diskutovalo aj o ďalšom rozvoji očkovania na Slovensku a o možnostiach, ako pacientom zjednodušiť prístup k očkovaniu proti chrípke podľa modelov, ktoré úspešne fungujú v moderných systémoch v zahraničí.
„Za posledné roky sa podarilo vytvoriť legislatívne, odborné aj organizačné podmienky na zavedenie očkovania v lekárňach. Dnes už dotknuté subjekty riešia praktické nastavenie jednotlivých procesov tak, aby bola nová služba bezpečná, funkčná a dostupná pre pacientov. Vieme, ako bude vyzerať vzdelávanie farmaceutov, poisťovne pracujú na nastavení úhrad výkonov, Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) rieši zápis očkovania do systému. Zároveň však nesmieme stratiť zo zreteľa hlavný cieľ - umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí jednoduchý prístup k prevencii očkovaním. Ak chceme uspieť, musíme postupne odstraňovať bariéry, ktoré ich od očkovania odrádzajú,“ povedal prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.
Podľa informácií prezentovaných na fóre je certifikačný program pripravený a prvá skupina farmaceutov ukončí certifikačnú prípravu v decembri tohto roka. Následne sa počíta s postupným zapájaním lekární do očkovacieho programu v priebehu roka 2027. Pripravený certifikačný program spĺňa vysoké odborné nároky a prepája teoretickú prípravu s intenzívnym praktickým výcvikom. „Farmaceuti v rámci vzdelávania získavajú všetky vedomosti a zručnosti potrebné na bezpečné vykonávanie očkovania vrátane zvládania nežiaducich reakcií či urgentných situácií. Naším cieľom je pripraviť odborníkov, ktorí budú plnohodnotnou súčasťou očkovacieho systému na Slovensku,“ priblížil dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Ján Klimas.
„Očkovanie patrí medzi najúčinnejšie nástroje prevencie, ktoré máme k dispozícii. Som rád, že sa po rokoch príprav podarilo vytvoriť podmienky na jeho rozšírenie aj do prostredia lekární. Ide o významný krok k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zároveň o ďalší spôsob, ako posilniť ochranu obyvateľov pred infekčnými ochoreniami,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Otázka dostupnosti očkovania patrila medzi hlavné témy diskusie. Odborníci upozornili, že Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s nízkou zaočkovanosťou dospelej populácie proti viacerým preventabilným ochoreniam. Popri zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach preto diskutovali aj o možnostiach ďalšieho zjednodušenia prístupu k vakcinácii. Ako zaznelo počas diskusie, viaceré európske krajiny vrátane napríklad Francúzska, Spojeného kráľovstva či Portugalska využívajú model, v ktorom farmaceut po splnení stanovených podmienok zabezpečuje celý proces očkovania proti chrípke priamo v lekárni, vrátane posúdenia vhodnosti očkovania, teda bez nutnosti predpisu od lekára.
„Ak chceme zvýšiť dostupnosť očkovania, musíme vytvárať čo najmenej prekážok medzi rozhodnutím pacienta a samotným očkovaním. Lekárne môžu významne rozšíriť dostupnosť tejto služby a do budúcnosti by sme mali diskutovať aj o modernejších modeloch, ktoré úspešne fungujú v krajinách s vyššou zaočkovanosťou,“ skonštatoval viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Lipovský.
Účastníci fóra sa zhodli, že význam očkovania proti chrípke v lekárňach presahuje samotné rozšírenie dostupnosti jednej zdravotnej služby. „Zapojenie farmaceutov do očkovania vytvára novú odbornú kapacitu zdravotníckeho systému, ktorá môže zohrávať významnú úlohu pri budúcich epidémiách, pandémiách alebo iných krízach verejného zdravia a významne posilniť kapacity štátu pri ochrane obyvateľstva,“ uzavrel Sukeľ.
„Za posledné roky sa podarilo vytvoriť legislatívne, odborné aj organizačné podmienky na zavedenie očkovania v lekárňach. Dnes už dotknuté subjekty riešia praktické nastavenie jednotlivých procesov tak, aby bola nová služba bezpečná, funkčná a dostupná pre pacientov. Vieme, ako bude vyzerať vzdelávanie farmaceutov, poisťovne pracujú na nastavení úhrad výkonov, Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) rieši zápis očkovania do systému. Zároveň však nesmieme stratiť zo zreteľa hlavný cieľ - umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí jednoduchý prístup k prevencii očkovaním. Ak chceme uspieť, musíme postupne odstraňovať bariéry, ktoré ich od očkovania odrádzajú,“ povedal prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.
Podľa informácií prezentovaných na fóre je certifikačný program pripravený a prvá skupina farmaceutov ukončí certifikačnú prípravu v decembri tohto roka. Následne sa počíta s postupným zapájaním lekární do očkovacieho programu v priebehu roka 2027. Pripravený certifikačný program spĺňa vysoké odborné nároky a prepája teoretickú prípravu s intenzívnym praktickým výcvikom. „Farmaceuti v rámci vzdelávania získavajú všetky vedomosti a zručnosti potrebné na bezpečné vykonávanie očkovania vrátane zvládania nežiaducich reakcií či urgentných situácií. Naším cieľom je pripraviť odborníkov, ktorí budú plnohodnotnou súčasťou očkovacieho systému na Slovensku,“ priblížil dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Ján Klimas.
„Očkovanie patrí medzi najúčinnejšie nástroje prevencie, ktoré máme k dispozícii. Som rád, že sa po rokoch príprav podarilo vytvoriť podmienky na jeho rozšírenie aj do prostredia lekární. Ide o významný krok k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zároveň o ďalší spôsob, ako posilniť ochranu obyvateľov pred infekčnými ochoreniami,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Otázka dostupnosti očkovania patrila medzi hlavné témy diskusie. Odborníci upozornili, že Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s nízkou zaočkovanosťou dospelej populácie proti viacerým preventabilným ochoreniam. Popri zavedení očkovania proti chrípke v lekárňach preto diskutovali aj o možnostiach ďalšieho zjednodušenia prístupu k vakcinácii. Ako zaznelo počas diskusie, viaceré európske krajiny vrátane napríklad Francúzska, Spojeného kráľovstva či Portugalska využívajú model, v ktorom farmaceut po splnení stanovených podmienok zabezpečuje celý proces očkovania proti chrípke priamo v lekárni, vrátane posúdenia vhodnosti očkovania, teda bez nutnosti predpisu od lekára.
„Ak chceme zvýšiť dostupnosť očkovania, musíme vytvárať čo najmenej prekážok medzi rozhodnutím pacienta a samotným očkovaním. Lekárne môžu významne rozšíriť dostupnosť tejto služby a do budúcnosti by sme mali diskutovať aj o modernejších modeloch, ktoré úspešne fungujú v krajinách s vyššou zaočkovanosťou,“ skonštatoval viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Lipovský.
Účastníci fóra sa zhodli, že význam očkovania proti chrípke v lekárňach presahuje samotné rozšírenie dostupnosti jednej zdravotnej služby. „Zapojenie farmaceutov do očkovania vytvára novú odbornú kapacitu zdravotníckeho systému, ktorá môže zohrávať významnú úlohu pri budúcich epidémiách, pandémiách alebo iných krízach verejného zdravia a významne posilniť kapacity štátu pri ochrane obyvateľstva,“ uzavrel Sukeľ.