Bugár: Avizovali sme, že návrhy SNS na schôdzi parlamentu nepodporíme

Bratislava 22. októbra (TASR) - Most-Híd avizoval, že nepodporí niektoré návrhy zákonov SNS. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár tak reagoval na utorkové vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR a SNS Andreja Danka po tom, ako v parlamente neprešli dve novely zákonov z dielne národniarov. Bugár zároveň uviedol, že za celú svoju kariéru nevidel, aby poslanec, navyše pár mesiacov pred voľbami, dal návrh na zriadenie ministerstva.



"Avizovali sme tri zákony, ktoré náš klub nemôže podporiť, tak sa aj stalo," skonštatoval Bugár. Most-Híd nepodporil návrh SNS na vznik Ministerstva cestovného ruchu a športu SR ani novelu zákona o verejnom obstarávaní. Strana podľa Bugára avizovala rovnako nepodporenie návrhu zákona, ktorým sa má rozšíriť povinnosť poskytnúť rekreačný poukaz aj pre zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 49 zamestnancov.



Danko aj predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák podľa Bugára vedeli, že tieto zákony nepodporia. Ľutuje, že sa Danko po neschválení dvoch zákonov vyjadril takým emotívnym spôsobom na jeho adresu. "Ja za tých 30 rokov som zažil aj oveľa nepríjemnejšie, dá sa povedať, situácie v rôznych koalíciách a vždy sme to vedeli vyriešiť s chladnou hlavou. Dúfam, že aj jeho hlava vychladne," reagoval v súvislosti s Dankovými vyjadreniami. Podľa Bugára by sa druhý najvyšší ústavný činiteľ nemal prejavovať takýmto emotívnym spôsobom.



Podotkol, že Koaličná rada nebola už dávno. Poznamenal, že za dva mesiace je potrebné prijať všetko, čo je z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti dôležité. "O to sa budeme snažiť. Nič nebudeme podporovať, čo zvyšuje, povedzme, výdavky štátu, a pre nás je dôležitý fakticky už len rozpočet," dodal Bugár.



Danko sa od utorka nebude zúčastňovať na žiadnej Koaličnej rade. Vyhlásil to po tom, ako národniarom neprešli v pléne ich dve novely zákonov, a to o verejnom obstarávaní a návrhu o zriadení ministerstva cestovného ruchu a športu. Pri oboch novelách sa zdržali poslanci koaličného Mosta-Híd, čo Danko označil "za vrazenie dýky do chrbta".