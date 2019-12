Bugár: Niektorí koaliční partneri zbytočne rozdávajú

Bratislava 31. decembra (TASR) – Niektorí koaliční partneri zbytočne rozdávajú a nerozmýšľajú, aký to bude mať dosah. V rozhovore pre TASR to vyhlásil predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár. Pripomenul, že parlament prijal v zrýchlenom režime zvýšenie bankového odvodu, aby sa „diera v rozpočte“ nezväčšovala. Bugár si myslí, že koaličné rady za posledného vyše roka poriadne nefungovali. Vysvetľuje si to tým, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebol zároveň aj predsedom strany a nedokázal teda vyhodnotiť, že každú chúlostivú vec treba prerokovať na koaličnej rade.



Na začiatku každého vládnutia sa povie, že do parlamentu pôjde čo najmenej zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, no aj tak veci napokon prichádzajú, napríklad, keď s niečím mešká vláda, myslí si Bugár. „Zachraňovali sme, čo sa dalo. Bohužiaľ, niektorí naši koaliční partneri zbytočne rozdávajú a nerozmýšľajú, aký to bude mať dosah. Preto sme museli prijať opatrenie, aby sme ,dieru v rozpočte' nezväčšovali,“ povedal Bugár s tým, že podmienkou na skrátené legislatívne konanie je napríklad to, keď hrozia štátu ekonomické škody, a to sa podľa neho dialo.



Koaličné rady podľa Bugára posledný rok a pol nefungovali poriadne, pretože premiér nebol predsedom strany a ani predtým nechodil na koaličné rokovania. „Nevnímal, aké je dôležité ku každej chúlostivej zmene získať koaličných partnerov. Preto sme sem-tam mali problémy a pán Danko to využil a párkrát zaútočil na pána premiéra,“ priblížil vzťahy v koalícii.



Na to, že Most-Híd niektoré poslanecké návrhy z dielne SNS nepodporí, upozorňoval Bugár podľa svojich slov už dlhšie. „Pán predseda (Andrej Danko, pozn. TASR) je veľmi emocionálne založený človek, útočí aj vtedy, keď netreba. Bohužiaľ, zabúda na niektoré veci. V žiadnom prípade sme nemohli podporiť zákon z poslaneckej dielne SNS, ktorým malo byť zriadené ministerstvo, navyše pol roka pred voľbami,“ uviedol s tým, že to povedal už v auguste tohto roka. „Je nemysliteľné, aby sa ministerstvo nezriadilo vládnym zákonom, ale poslaneckým návrhom,“ pripomenul Bugár.