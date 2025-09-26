< sekcia Slovensko
Bujňák:Po schválení novely platí, že SR dodržiava medzinárodné záväzky
Bujňák: Po schválení novely platí, že SR dodržiava medzinárodné záväzky Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Aj po schválení novely ústava hovorí, že Slovensko svoje medzinárodné záväzky dodržiava. Bude preto úlohou Ústavného súdu vyvažovať v piatok schválené zmeny aj s touto ústavnou normou. Pre TASR to uviedol Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
„Konkrétne sa to prejaví v tom, že pojem ‚základné kultúrno-etické otázky‘ bude interpretovaný v súlade s jeho účelom, a teda reštriktívne,“ povedal. Ako príklad uviedol otázku možnosti mať na škole kríž. „Keď v minulosti komora Európskeho súdu pre ľudské práva v talianskom prípade vyslovila, že kríž na školách je v rozpore s medzinárodným dohovorom, neprekvapivo to viaceré štáty odmietli rešpektovať, a to z dôvodu citlivosti tejto témy. Jednoducho povedané, štáty chceli, aby to bolo vecou ich úvahy,“ upozornil.
Mieni, že Ústavný súd je v súčasnom zložení k európskemu právu a medzinárodným záväzkom priateľský. „Preto neočakávam, že zrazu v jeho rozhodovacej činnosti nastane obrat. Navyše, ak bude chcieť, bude môcť v súlade so znením schválenej novely používať ako argument pre priateľský prístup k európskemu právu aj jediný platný výsledok referenda, teda z roku 2003 o členstve v Európskej únii,“ dodal Bujňák.
Za dôležité takisto považuje, že hoci podľa jedného z výkladov v odbornej diskusii Ústavný súd nebude môcť vyhlásiť za protiústavné zákony odôvodnené národnou identitou, novela ústavy takéto obmedzenie neobsahuje, a preto kompetenčne sa na postavení Ústavného súdu nezmenilo nič. „Naďalej bude môcť vysloviť nesúlad zákonov s ústavou, ako aj s medzinárodnými zmluvami, a je len na ňom, akú judikatúru pritom použije,“ vyhlásil.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.
„Konkrétne sa to prejaví v tom, že pojem ‚základné kultúrno-etické otázky‘ bude interpretovaný v súlade s jeho účelom, a teda reštriktívne,“ povedal. Ako príklad uviedol otázku možnosti mať na škole kríž. „Keď v minulosti komora Európskeho súdu pre ľudské práva v talianskom prípade vyslovila, že kríž na školách je v rozpore s medzinárodným dohovorom, neprekvapivo to viaceré štáty odmietli rešpektovať, a to z dôvodu citlivosti tejto témy. Jednoducho povedané, štáty chceli, aby to bolo vecou ich úvahy,“ upozornil.
Mieni, že Ústavný súd je v súčasnom zložení k európskemu právu a medzinárodným záväzkom priateľský. „Preto neočakávam, že zrazu v jeho rozhodovacej činnosti nastane obrat. Navyše, ak bude chcieť, bude môcť v súlade so znením schválenej novely používať ako argument pre priateľský prístup k európskemu právu aj jediný platný výsledok referenda, teda z roku 2003 o členstve v Európskej únii,“ dodal Bujňák.
Za dôležité takisto považuje, že hoci podľa jedného z výkladov v odbornej diskusii Ústavný súd nebude môcť vyhlásiť za protiústavné zákony odôvodnené národnou identitou, novela ústavy takéto obmedzenie neobsahuje, a preto kompetenčne sa na postavení Ústavného súdu nezmenilo nič. „Naďalej bude môcť vysloviť nesúlad zákonov s ústavou, ako aj s medzinárodnými zmluvami, a je len na ňom, akú judikatúru pritom použije,“ vyhlásil.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.