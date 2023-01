Bukovszky: Rozvíjame diskusie so stredoškolákmi o právach menšín

Bratislava 26. januára (TASR) – Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny inicioval prednášky a besedy so stredoškolákmi na tému práv národnostných menšín. Po úvodnom podujatí na bratislavskom Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici chce v diskusiách pokračovať aj na pôde ďalších stredných škôl.



"Už roky vyvíjame osvetu v oblasti menšinových práv na úrovni štátnej a verejnej správy i samosprávy, považujeme však za dôležité oslovovať a vzdelávať aj tých, ktorí tieto práva využívajú," uviedol v súvislosti s motiváciou iniciovať debaty so stredoškolákmi vládny splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszky. "Mojím zámerom je, aby hlavne maturanti vstúpili do života oboznámení so svojimi menšinovými právami a tieto práva maximálne využívali," dodal.



Teší ho pozitívna odozva na prvej zrealizovanej diskusii. "Ocenili ju nielen pedagógovia, ale i študenti," skonštatoval. Nadviazať na to chce Bukovszky v ďalších stredných školách. "Na našu ponuku už reflektovala zhruba dvadsiatka škôl, primárne tie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Oslovili sme však aj univerzitu v Komárne," dodal splnomocnenec.