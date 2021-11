Bukovszky vníma progres v oblasti používania rómčiny

Bratislava 5. novembra (TASR) - Posledné roky sa situácia v používaní rómskeho jazyka zlepšila, no stále sme len na začiatku. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky to uviedol pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa rómskeho jazyka.



"Jazyk považujem za najsilnejšieho nositeľa národnej, respektíve národnostnej identity," zdôraznil Bukovszky. Pripomenul, že SR sa zaviazala podporovať a vytvárať podmienky na používanie rómskeho jazyka vo verejnom živote a v úradnom styku. Priblížil v tejto súvislosti, že v spolupráci so sekretariátom charty v Štrasburgu jeho úrad nedávno pripravil príručku na používanie rómskeho jazyka v zmysle jazykovej charty, ktorá bude k dispozícii všetkým zainteresovaným. "Verím, že táto pomôcka bude prospešná pre príslušníkov rómskej národnostnej menšiny, ako aj pre štátne a samosprávne orgány a úrady," dodal splnomocnenec.



Piaty novembrový deň bol za Medzinárodný deň rómskeho jazyka vyhlásený v roku 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe. Jeho význam, ako vyvrcholenie úsilia rómskych intelektuálov a jazykovedcov o zabezpečenie rovnocenného postavenia Rómov, zvýraznila aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Považuje ho za možnosť zvýšiť povedomie verejnosti o právach Rómov, zároveň ho vníma ako impulz pre ďalšie intenzívne angažovanie sa v snahách o udržanie a rozvoj rómskych tradícií.