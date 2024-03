Bulharskí umelci vystúpili pri príležitosti výročia vstupu SR do EÚ

Bratislava 5. marca (TASR) - V Bratislave vystúpili v pondelok (4. 3.) večer bulharskí umelci. Slávnostný koncert zorganizovalo Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v SR a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave ako súčasť osláv 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ). Podujatie, ktoré vyzdvihlo vzájomné slovensko-bulharské vzťahy v rámci pôsobenia oboch štátov v EÚ, otvoril minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) spolu s bulharským veľvyslancom na Slovensku Vassilom Petkovom. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil v úvodnom príhovore výhody, ktoré európska integrácia prináša obom krajinám a ich obyvateľom. "Slovensko je aj vďaka svojmu európskemu členstvu moderným, demokratickým a vo svete uznávaným, priemyselne vyspelým štátom a i keď s Bulharskom spolu nesusedíme, od čias svätých Cyrila a Metoda nás spája silná spolupatričnosť, rešpekt a spolupráca, ktoré nás priviedli do Európskeho spoločenstva," uviedol. Dodal, že Slovensko zároveň podporuje plnohodnotné začlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. Koncom marca 2024 sa Bulharsku s Rumunskom otvorí európsky priestor zatiaľ vo vzduchu a na mori.



Minister a veľvyslanec ocenili aktívnu slovensko-bulharskú spoluprácu v ekonomickej, vzdelávacej aj kultúrnej oblasti. "Našu vzájomnú obchodnú výmenu podporil práve vstup Bulharska do Európskej únie, obrat dosahuje ročne úroveň takmer jednej miliardy eur," informoval Blanár.



Slovenská republika súčasne podpísala tento rok s Bulharskom Program spolupráce v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu na roky 2024 - 2028. Ako pripomenul minister, na Slovensku pôsobia taktiež bulharské gymnáziá s vyučovacím jazykom v slovenčine i bulharčine. V Bratislave funguje aj Bulharský kultúrny inštitút. "Na Slovensku žije približne 2000 príslušníkov bulharskej menšiny, preto ma teší, že majú takýmto spôsobom možnosť upevňovať svoju kultúru a popritom naše vzájomné partnerské vzťahy," doplnil minister.



Slovenská republika vstúpila do EÚ v roku 2004 s ďalšími deviatimi štátmi počas najväčšieho rozšírenia EÚ. Bulharsko sa stalo členským štátom o tri roky neskôr.