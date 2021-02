Burda:PraF UK stojí za právom Bujňáka šíriť svoje vedecké závery

Bratislava 24. februára (TASR) - Právnická fakulta (PraF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa ohradila voči tvrdeniam predsedu Smeru-SD Roberta Fica v súvislosti so spochybňovaním referendovej otázky o predčasných voľbách. Dekan fakulty Eduard Burda deklaroval, že PraF plne stojí za akademickým právom Vincenta Bujňáka, ako každého člena akademickej obce, slobodne šíriť svoje vedecké závery. Zdôraznil, že akademické práva a slobody vrátane práva na nezávislú samosprávu musia byť zachované. Jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa univerzity Lenka Miller.



Burda tvrdí, že fakulta si dlhodobo zakladá na svojej apolitickosti a zvyšovaní právneho povedomia laickej verejnosti sprostredkovaním poznatkov právnej vedy. Preto podľa neho spracovávajú oficiálne právne analýzy fakulty a podporujú členov akademickej obce verejne šíriť právnu osvetu. Podotkol, že vyjadrenie Bujňáka o rozpore referenda o predčasných parlamentných voľbách so základnými právami (poslancov) síce nie je výsledkom oficiálnej právnej analýzy fakulty a sám nemá na tému ustálený právny názor, "ale pokiaľ sa k takejto ústavnoprávnej otázke vyjadrí právny vedec kvalít Dr. Bujňáka, beriem ním prezentovaný názor veľmi vážne".



Zároveň namietal novelu vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva. V prípade, že by bola schválená táto novela "politizujúca kreáciu akademických orgánov verejných vysokých škôl, nebojácni ľudia ako Dr. Bujňák sa budú musieť báť o prácu pri každých parlamentných voľbách".



Dekan reagoval aj na vyjadrenia Fica k nominácii Daniela Lipšica ako kandidáta na post špeciálneho prokurátora zo strany fakulty. Za návrhom si stojí. "Považujeme ho za najvhodnejšiu osobu na funkciu špeciálneho prokurátora v danom čase a v danej situácii vrátane jeho schopnosti presvedčiť verejnosť, že to na Slovensku s bojom proti zločinu myslíme vážne," uviedol. Šéfovi Smeru-SD odporučil sebakriticky sa zamyslieť, prečo k takémuto záveru po ôsmich rokoch jeho vládnutia dospeli.



Fico na utorkovej (23. 2.) tlačovej konferencii kritizoval vyjadrenia právnika z PraF UK k referendu za predčasné voľby. Najmä to, že by šlo o zásah do práva poslanca vykonávať mandát štyri roky. Podľa Fica by sa tým vylučovali predčasné voľby ako také. Pripomenul, že už v minulosti podobné referendum bolo a nik ho nenamietal. Takéto vyjadrenie z UK ho podľa vlastných slov neprekvapilo aj vzhľadom na odôvodnenie nominácie Lipšica za špeciálneho prokurátora.