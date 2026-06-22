< sekcia Slovensko
BÚRKY AJ VYSOKÉ TEPLOTY: Vydali výstrahy
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. júna (TASR) - Najmä na západe Slovenska platia v pondelok výstrahy pred vysokými teplotami. Na severe sú vydané aj výstrahy pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Výstrahy pred horúčavami platia v celom Bratislavskom kraji, takisto vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja a v okresoch Krupina a Veľký Krtíš. Vydané sú od 12.00 do 18.00 h. Podľa SHMÚ tu môžu teploty vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.
Vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Kežmarok a Poprad sú od 12.00 h vydané výstrahy prvého stupňa pred búrkami.
SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Spišská Nová Ves.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Výstrahy pred horúčavami platia v celom Bratislavskom kraji, takisto vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja a v okresoch Krupina a Veľký Krtíš. Vydané sú od 12.00 do 18.00 h. Podľa SHMÚ tu môžu teploty vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.
Vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Kežmarok a Poprad sú od 12.00 h vydané výstrahy prvého stupňa pred búrkami.
SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Spišská Nová Ves.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.