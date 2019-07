Búrky budú na východe, môžu byť silné a spôsobiť škody

Meteorológovia varujú aj pred vzostupom hladín na malých tokoch, môže dôjsť tiež k stekaniu vody zo svahov, zatápaniu pivníc, podjazdov či podchodov.

Bratislava 7. júla (TASR) - Podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) by sa búrky mali vyskytnúť napokon len na východnom Slovensku, oproti predchádzajúcej prognóze by však mali byť intenzívnejšie. Pre väčšinu okresov Košického a Prešovského kraja vydal SHMÚ výstrahu 2. stupňa pred búrkami.



Výstraha platí od 13.00 do 18.00 h, keď sa v týchto krajoch môžu vyskytnúť silné búrky s krúpami s priemerom viac ako dva centimetre.



"S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 40 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 70 - 110 km/h," dopĺňajú meteorológovia. Upozorňujú, že intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd vysoká.



Meteorológovia varujú aj pred vzostupom hladín na malých tokoch, môže dôjsť tiež k stekaniu vody zo svahov, zatápaniu pivníc, podjazdov či podchodov.