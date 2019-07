Silné búrky s lejakmi hrozia na celom území Slovenska

Výstraha druhého stupňa upozorňuje na jav, ktorý nie je bežný, môže ohroziť ľudskú činnosť, spôsobiť škody na majetku a môže sa vyskytovať zriedkavo, informujú meteorológovia.

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil hydrologickú výstrahu pred prívalovými dažďami, ktoré môžu priniesť výdatné zrážky z búrok, na druhý stupeň, a to pre okres Rimavská Sobota. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Malacky, Košice, Košice okolie – Hornád, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Humenné. Platí najneskôr do 19.00 h.



Meteorológovia upozorňujú, že búrky spojené s intenzívnymi lejakmi sa v stredu popoludní môžu vyskytnúť na celom území SR.



Po prietrži mračien v obci Slavoška sa budú musieť odpratávať nánosy bahna

Nánosy bahna z kopca za budovou domu smútku blízko obecného úradu spôsobila intenzívna búrka v obci Slavoška v okrese Rožňava, ktorá sa regiónom prehnala v stredu popoludní. Ako pre TASR povedal starosta Ján Jakubovský, voda so sebou zobrala aj kus cesty smerujúcej na cintorín.



„Voda tiekla potokom, nikoho však nezatopilo. Nejde o nejakú vážnu situáciu, kopec nebude potrebné spevniť a jeho zosuv nehrozí. Budeme však musieť upratať nánosy bahna a štrku, ktoré voda so sebou priniesla,“ povedal s tým, že silný prúd vody sa snažili usmerniť a spomaliť i pristavením traktora. Dôsledky búrky budú podľa jeho slov odstraňovať aktivační pracovníci obce vo štvrtok (1. 8.). Ako Jakubovský dodal, podobnú prietrž mračien zažil v dedine naposledy približne pred 30 rokmi.



Obhliadku na mieste vykonali aj pracovníci Okresného úradu Rožňava, a to odboru starostlivosti o životné prostredie a odboru krízového riadenia. Tí skonštatovali, že došlo k škodám, nie však veľkého rozsahu.