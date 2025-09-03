Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Slovensko

Machala: Busta C. Gonzagovej je úmyselným falzifikátom z 19. storočia

.
Na snímke sprava generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala. Foto: TASR - Pavol Zachar

Odborný výskum podľa Machalu ukázal, že ide o dielo z konca 19. storočia, pričom socha bola vyrobená po roku 1894 s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od tzv. Belle Florentine v Louvri.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Levoča 3. septembra (TASR) - Busta Cecílie Gonzagovej z Levoče je úmyselným falzifikátom z konca 19. storočia. Na tlačovej konferencii to v stredu v historickej radnici v Levoči potvrdil generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala. Zároveň prezentoval výsledky talianskeho profesora histórie a umenia Francesca Cagliotiho, ktorý obhliadku sochy vykonal 11. júla v špeciálnom zariadení rezortu vnútra v Topoľčiankach. Práve tam bustu presunuli z Levoče na konci mája.

Odborný výskum podľa Machalu ukázal, že ide o dielo z konca 19. storočia, pričom socha bola vyrobená po roku 1894 s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od tzv. Belle Florentine v Louvri. Machala dodal, že nejde o portrét Cecílie Gonzagovej, ale o relikviár svätej Konštancie mučeníčky. Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia renesančného originálu z 19. storočia. Vypracovaná štúdia je podľa Machalu verejne dostupná.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR