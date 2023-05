Bútora: Do POP 3 sa nemôžu zapojiť špeciálne školy, hľadáme riešenia

Bratislava 31. mája (TASR) – Do výzvy na podporu pomáhajúcich profesií (POP) 3, ktorú zverejnil tento týždeň Národný inštitút vzdelávania a mládeže, sa nemôžu zapojiť špeciálne školy. Potvrdil to v stredu po rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.



"Tam ešte hľadáme riešenia," povedal šéf rezortu školstva. Aktuálne zverejnená výzva sa týka materských, základných a stredných škôl. Školy sa cez formulár môžu prihlasovať do piatka 2. júna.



V projekte bude podľa ministra školstva možné požiadať o prostriedky na budúci školský rok na pedagogických asistentov, členov školských podporných tímov a takisto školských digitálnych koordinátorov. "Materské školy môžu požiadať o podporu pre pomocných vychovávateľov a rodičovských asistentov," spresnil. Spolu je na tento zámer podľa jeho slov určených 125 miliónov eur, ďalších desať miliónov eur má byť na digitálnych koordinátorov.



V priebehu nasledujúcich týždňov majú podľa Bútoru vyhlásiť výsledky.